Geschreven door Jessica Westdijk 30 aug 2021 om 11:08

Lisandro Magallan gaat opnieuw (tijdelijk) afscheid nemen van Ajax. Afgelopen seizoen werd de verdediger verhuurd aan het Italiaanse Crotone, daarvoor aan Deportivo Alaves. Het volgende uitstapje is dichterbij: Magallan wordt verhuurd aan Anderlecht zo meldt De Telegraaf.

Anderlecht liep Europees voetbal mis. Het werd door Vitesse uitgeschakeld in de laatste voorronde van de Conference League. Over twee duels wisten de Arnhemmers vijf keer te scoren. Dat leidde ertoe dat de club van Vincent Kompany op zoek ging naar versterking in de achterhoede.

Als Magallan in België bevalt, kan de club hem definitief overnemen van Ajax. Er wordt namelijk een optie tot koop opgenomen in de huurovereenkomst. Magallan ligt nog tot medio 2023 vast in Amsterdam.