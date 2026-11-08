Maher Carrizo baalt: "Het kwam niet doordat ik was gaan feesten"

Maher Carrizo is nog niet tevreden over zijn periode bij Ajax. De 20-jarige vleugelaanvaller uit Argentinië, die dit seizoen is verhuurd aan FC Kopenhagen, wist na zijn komst geen basisplaats af te dwingen bij de club uit Amsterdam.

"Ik had eigenlijk niet het gevoel dat ik een echte kans kreeg om te laten zien wat ik kon", blikt hij terug in gesprek met TV 2 Sport. "Dat frustreerde me en maakte me verdrietig, omdat ik er met veel zin naartoe was gegaan om te laten zien wat ik kon, en ik kreeg de kans niet. Het was een moeilijke periode voor mij dat ik niet mocht spelen, maar ik wist dat het niet om mijn voetbalniveau ging, maar om de taal en mijn gebrek aan Engelse kennis", aldus Carrizo.

In Denemarken kwam hij ook al eens in opspraak, want voor de topper tegen FC Midtjylland zat hij niet bij de selectie. "Het kwam niet doordat ik opzettelijk iets verkeerd had gedaan, of doordat ik was gaan feesten. Ik had gewoon verkeerd gekeken in de kalender van de club", legt hij uit. "In Argentinië is het misschien zo dat je een boete krijgt als je te laat komt, maar dat je wel gewoon meetraint. Hier in Europa is het anders", beseft Carrizo.