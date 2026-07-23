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Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"

Niek
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
De tattoo op de rug van Maher Carrizo Foto: © Pro Shots

Ajax heeft vandaag het nieuwe uitshirt gepresenteerd, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. Op de foto's zien we Maher Carrizo en Aaron Bouwman trots poseren in het nieuwe tenue, terwijl Jorthy Mokio schittert in de video van Ajax. 

"Het nieuwe Ajax-uittenue is een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van de club, die dient als inspiratiebron voor de toekomst. Op het shirt van het zwarte tenue met oranje accenten is een lichtgrijze print te zien, waarmee negen van de grootste sportieve successen van de club zijn vastgelegd", aldus Ajax.

"Dit is het eerste vaste Ajax wedstrijdtenue met het adidas Originals logo, wat de klassieke uitstraling compleet maakt", vervolgt men. "Het tenue zal donderdag 23 juli voor het eerst op het veld te zien zijn, als Ajax in de voorronde van de UEFA Conference League aantreedt tegen FK Vojvodina."

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