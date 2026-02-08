Maher Carrizo goud waard? "Goed teken voor de lange termijn"

Maher Carrizo moet Ajax van aanvallende impulsen gaan voorzien de komende periode. Wat voor aanvaller is hij? En kan hij zorgen voor een onverwachts doelpunt uit het niets?

"Zoals je mag verwachten bij een veelscorende linkspoot op de rechterflank, heeft Carrizo een uitstekend schot", schrijft Sam Planting namens Voetbal International. "De jonge Argentijn bezit de traptechniek om zowel op finesse als op kracht de verre hoek te vinden. Ook heeft Carrizo opvallend weinig ruimte nodig om tot schieten te komen."

"Maar Carrizo dankt niet alleen zijn goede trap bij het scoren. Ook is hij zonder bal een aanvalswapen voor Vélez Sarsfield", ziet de journalist. "Voor een jonge aanvaller bezit Carrizo niet alleen bovengemiddeld goede timing bij zijn loopacties, maar oogt hij ook slim in het anticiperen."

"Hoewel Carrizo geen absolute snelheidsduivel is, heeft hij afdoende functionele snelheid om voor gevaar in de diepte te zorgen", meent hij. "Qua sprintend vermogen moet je bij Carrizo eerder denken aan een soepel versnellend type à la Mika Godts, dan aan een pure snelheidsspecialist zoals Chucky Lozano."

"Dat Carrizo niet alleen op zijn sterke trap en dito dribbel leunt bij het maken van doelpunten, is een goed teken voor de langere termijn. Als loper is hij nu al volwassen en effectief genoeg om ook impact op wedstrijden te maken waar de individuele acties niet willen lukken", besluit hij.