Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Maher Carrizo goud waard? "Goed teken voor de lange termijn"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Maher Carrizo
Maher Carrizo Foto: © BSR Agency

Maher Carrizo moet Ajax van aanvallende impulsen gaan voorzien de komende periode. Wat voor aanvaller is hij? En kan hij zorgen voor een onverwachts doelpunt uit het niets? 

"Zoals je mag verwachten bij een veelscorende linkspoot op de rechterflank, heeft Carrizo een uitstekend schot", schrijft Sam Planting namens Voetbal International. "De jonge Argentijn bezit de traptechniek om zowel op finesse als op kracht de verre hoek te vinden. Ook heeft Carrizo opvallend weinig ruimte nodig om tot schieten te komen."

"Maar Carrizo dankt niet alleen zijn goede trap bij het scoren. Ook is hij zonder bal een aanvalswapen voor Vélez Sarsfield", ziet de journalist. "Voor een jonge aanvaller bezit Carrizo niet alleen bovengemiddeld goede timing bij zijn loopacties, maar oogt hij ook slim in het anticiperen."

"Hoewel Carrizo geen absolute snelheidsduivel is, heeft hij afdoende functionele snelheid om voor gevaar in de diepte te zorgen", meent hij. "Qua sprintend vermogen moet je bij Carrizo eerder denken aan een soepel versnellend type à la Mika Godts, dan aan een pure snelheidsspecialist zoals Chucky Lozano."

"Dat Carrizo niet alleen op zijn sterke trap en dito dribbel leunt bij het maken van doelpunten, is een goed teken voor de langere termijn. Als loper is hij nu al volwassen en effectief genoeg om ook impact op wedstrijden te maken waar de individuele acties niet willen lukken", besluit hij. 

Gerelateerd:
Toon Gerbrands en Marcel Brands

Gerbrands over Ajax: "Het Bayern-verhaal hebben we besproken"

0
Marcel Boekhoorn bij een jubileumduel van NEC

Marcel Boekhoorn wijst Ajax de deur: "Geen schijn van kans"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Maher Carrizo
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties