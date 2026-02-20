Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Maher Carrizo kan debuut maken bij Ajax: "Een fanatieke speler"

Fred Grim klapt in zijn handen
Fred Grim klapt in zijn handen

Ajax neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen NEC, een directe concurrent in de strijd om plek twee (en drie). Trainer Fred Grim kan voor het eerst een beroep doen op Maher Carrizo, die zijn werkvergunning deze week binnen kreeg. 

"Hij heeft nu twee dagen meegetraind", vertelt Grim op de website van VI. "Dat is, zeker als je uit een ander deel van de wereld komt, wennen. Ook aan de nieuwe mensen. Het is een fanatieke speler, die graag de bal wil hebben. Uiteindelijk hebben we meer tijd nodig om écht iets over hem te kunnen vertellen. Maar het is wel goed om het rustig aan met hem te doen", beseft de oefenmeester. 

Steven Berghuis is dicht bij een rentree. "Met Steven Berghuis gaat het steeds beter", vervolgt Grim tevreden. "Hij heeft de afgelopen keer tegen Telstar in een oefenduel 45 minuten gespeeld en is de afgelopen weken continu op het trainingsveld geweest. Die minuten kunnen heel dichtbij komen", besluit hij over de terugkeer van de routinier, die op meerdere posities uit de voeten kan. 

Fred Grim klapt in zijn handen

Grim gaat in op concurrentiestrijd: "Dat bekijk ik per wedstrijd"

Dick Schreuder in Nijmegen

NEC heeft sterkhouder tegen Ajax terug: "Het gaat goed met hem"

Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

