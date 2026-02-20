Maher Carrizo kan debuut maken bij Ajax: "Een fanatieke speler"

Ajax neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen NEC, een directe concurrent in de strijd om plek twee (en drie). Trainer Fred Grim kan voor het eerst een beroep doen op Maher Carrizo, die zijn werkvergunning deze week binnen kreeg.

"Hij heeft nu twee dagen meegetraind", vertelt Grim op de website van VI. "Dat is, zeker als je uit een ander deel van de wereld komt, wennen. Ook aan de nieuwe mensen. Het is een fanatieke speler, die graag de bal wil hebben. Uiteindelijk hebben we meer tijd nodig om écht iets over hem te kunnen vertellen. Maar het is wel goed om het rustig aan met hem te doen", beseft de oefenmeester.

Steven Berghuis is dicht bij een rentree. "Met Steven Berghuis gaat het steeds beter", vervolgt Grim tevreden. "Hij heeft de afgelopen keer tegen Telstar in een oefenduel 45 minuten gespeeld en is de afgelopen weken continu op het trainingsveld geweest. Die minuten kunnen heel dichtbij komen", besluit hij over de terugkeer van de routinier, die op meerdere posities uit de voeten kan.