Zwart: "Hij past beter in de tactiek van Michel dan Berghuis"

Ajax won afgelopen weekend in een vriendschappelijke wedstrijd met 1-0 van Olympiakos en Pieter Zwart heeft naar aanleiding van die nipte overwinning vier conclusies getrokken. De verslaggever constateert dat Maher Carrizo 'diepgang' toevoegt aan de ploeg van trainer Michel.

"Na de invalbeurt van Maher Carrizo toont Ajax meer dreiging over de rechterflank", schrijft hij in zijn analyse. "De paal en de keeper van Olympiakos voorkomen dat hij snel scoort. De linksbenige Argentijn past op papier beter in de tactiek van Míchel dan Steven Berghuis. De 34-jarige routinier functioneert op rechts het best met een opkomende rechtsback achter hem, waardoor hij richting de as kan bewegen", legt Zwart uit.

"Nu staat Berghuis meer tegen de zijlijn geplakt, al heeft hij in de eindfase vrijheid om te zwerven. Toch oogt Carrizo, die door een blessure een deel van de voorbereiding heeft gemist, meer als het type speler dat Míchel zoekt op de rechterflank", vervolgt hij. "Bij de openingstreffer functioneert de actieve Carrizo als bliksemafleider", constateert Zwart.