Ajax historie & oud-spelers

'Mainz is nog niet klaar met El Ghazi en stap naar federale rechtbank'

Max
bron: Voetbal International
Anwar El Ghazi bij Cardiff City
Anwar El Ghazi bij Cardiff City Foto: © Pro Shots

Het juridisch geschil tussen Anwar El Ghazi en zijn voormalige werkgever FSV Mainz is nog niet afgelopen. De Duitse club heeft de voormalig Ajacied nu voor de federale arbeidsrechtbank gedaagd.

Mainz ontsloeg de aanvaller eind 2023 vanwege een pro-Palestina-post op social media. El Ghazi spande met succes een rechtszaak aan en had nog recht op anderhalf miljoen euro. Later kwam daar nog een eis bovenop en steeg dat bedrag naar 2,7 miljoen euro toen El Ghazi andermaal in het gelijk werd gesteld door de regionale arbeidsrechtbank van Rijnland-Palts.

De Bundesliga-club is het niet eens met die extra 1,2 miljoen euro en wilde beroep aantekenen, maar dat werd niet toegestaan door de regionale arbeidsrechtbank. Daarom stapt de Duitse club nu naar de federale arbeidsrechtbank in Erfurt, zo meldt Voetbal International. De dertigjarige El Ghazi speelt momenteel bij Al-Sailiya SC. 

Ajax historie & oud-spelers
