Makaay ziet potentie in Ajax-spits: "Heb wel paar tips voor hem"

"Als je naar Brobbey kijkt en zijn manier van afwerken, daar zou ik nog wel een paar tips over kunnen geven," zegt Makaay bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Daar hebben we het wel vaker over gehad. Als ik puur naar hem kijk, dan is hij bij het afwerken vaak uit balans. Hij heeft natuurlijk veel power. Ik vond altijd dat als je in balans bent, dat je veel makkelijker kon schieten."

Volgens Makaay ligt daar precies het verschil. "Als je vaak na het schieten valt, dan heb je geen controle over het schot," legt hij uit. "Dat hij potentie heeft, is duidelijk. Toen ik assistent was keek ik naar de spitsen en beoordeelde ik: deze spits heeft deze kwaliteiten en dat probeerde ik dan te verbeteren. Bijvoorbeeld een bepaalde manier van lopen om niet buitenspel te staan. Dan kan ik wel tips geven hoe ik dat zelf deed. Ik probeerde ze beter te maken op basis van kwaliteiten."