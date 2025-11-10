AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Makkelie moet het ontgelden na FC Utrecht - Ajax: "Het lachertje"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Danny Makkelie en Wout Weghorst
Danny Makkelie en Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Danny Makkelie staat centraal in de discussie na de eerste helft van FC Utrecht – Ajax (1-0). De scheidsrechter liet veel spel doorgaan en hield zijn kaarten opvallend vaak in de zak.

Op X barst het van de reacties van fans die kritisch zijn over het optreden van de ervaren arbiter. Vooral Dani de Wit zou volgens velen erg gespaard worden.

“Dat de wedstrijd aan het escaleren is, ligt aan Makkelie. Hij bestraft niets waardoor spelers de ruimte voelen”, schrijft een gebruiker. Een ander merkt op dat Makkelie een “Nijhuis-dagje” heeft. “Dani de Wit, de grootste bloedhond die ooit voor Ajax heeft gespeeld en Makkelie vindt het allemaal prima. Die man heeft sinds zijn nieuwe kapsel geen wedstrijd meer goed gefloten”, valt er te lezen.

Vlak voor rust leek Wout Weghorst Ajax op voorsprong te zetten, maar de VAR zag een overtreding eerder in de aanval. “Hele wedstrijd fluit Makkelie voor niks, nu keurt hij de goal af voor een ‘overtreding’. Hahahaha schaam je kapot!”, reageert een andere gebruiker. “Hele wedstrijd laat hij dit soort momenten rustig doorgaan, en nu je wel laten corrigeren. Makkelie disasterclass”, vertelt nog iemand. Weer een ander schrijft: "Makkelie is toch ondertussen het lachertje van NL geworden?".

Gerelateerd:
Patrick Kluivert

'Patrick Kluivert in verband gebracht met terugkeer naar Ajax'

0
Wesley Sneijder

Emotionele verkoop voor Wesley Sneijder: huis van ouders te koop

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 11 2 19
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd