Makkelie moet het ontgelden na FC Utrecht - Ajax: "Het lachertje"

Op X barst het van de reacties van fans die kritisch zijn over het optreden van de ervaren arbiter. Vooral Dani de Wit zou volgens velen erg gespaard worden.

“Dat de wedstrijd aan het escaleren is, ligt aan Makkelie. Hij bestraft niets waardoor spelers de ruimte voelen”, schrijft een gebruiker. Een ander merkt op dat Makkelie een “Nijhuis-dagje” heeft. “Dani de Wit, de grootste bloedhond die ooit voor Ajax heeft gespeeld en Makkelie vindt het allemaal prima. Die man heeft sinds zijn nieuwe kapsel geen wedstrijd meer goed gefloten”, valt er te lezen.

Vlak voor rust leek Wout Weghorst Ajax op voorsprong te zetten, maar de VAR zag een overtreding eerder in de aanval. “Hele wedstrijd fluit Makkelie voor niks, nu keurt hij de goal af voor een ‘overtreding’. Hahahaha schaam je kapot!”, reageert een andere gebruiker. “Hele wedstrijd laat hij dit soort momenten rustig doorgaan, en nu je wel laten corrigeren. Makkelie disasterclass”, vertelt nog iemand. Weer een ander schrijft: "Makkelie is toch ondertussen het lachertje van NL geworden?".