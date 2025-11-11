Makkelie op non-actief na Ajax-debacle? "Schandalig en asociaal"

"Ik ben alle arbiters nagelopen", opent Jol in gesprek met Sportnieuws.nl. "Nou, Danny Makkelie is momenteel de allerslechtste scheids die er is. Het is niet meer dezelfde als anderhalf jaar geleden. Hij is totaal de weg kwijt en dan doet hij ook nog alsof hij het vak heeft uitgevonden… Het is de afgelopen weken een drama met hem."

Jol begrijpt weinig van het feit dat de goal van Wout Weghorst toch nog werd afgekeurd doorde VAR. "Hij staat twee meter van de situatie vandaan, geeft duidelijk aan dat de bal wordt gespeeld en gaat ‘m toch afkeuren. Onbegrijpelijk", zegt Jol.

Volgens Jol zou Makkelie even 'rust' moeten krijgen. "Laat hem maar een paar weken thuis op het bankje zitten, na zo'n schandalig en asociaal optreden", vervolgt hij. "Ik hoop dat hij een coach heeft die hem flink aanpakt, want er staat een WK aan te komen. Gözübüyük is hem al voorbij gestreefd, dus hij moet het snel over een andere boeg gooien."

"Hij gedraagt zich als een soort zonnekoning. Hij heeft zijn haren veranderd en staat erbij alsof hij naar de WK-finale gaat, maar je wordt nog steeds beoordeeld op je laatste optreden, hè", is de oud-scheidsrechter kritisch. "Iedere wedstrijd moet je het opnieuw bewijzen en dat doet hij momenteel niet."

De oud-topscheidsrechter vindt dat scheidsrechters ook betere begeleiding verdienen. "Ze hebben nu ook een coach, maar dat zijn vaak niet de mensen die aan de frontlinie hebben gestaan", doelt hij op arbiters die op topniveau hebben gefloten. "Dat zijn de gasten die wél kunnen adviseren en zeggen wat je moet veranderen. Je moet simpelweg gecoacht worden door mensen die aan de frontlinie hebben gestaan", stelt Jol.