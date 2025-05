Makkelie prijst oud-Ajacied: "Geen vervelende ervaring met hem"

Danny Makkelie is erg te spreken over Francesco Farioli. Volgens de scheidsrechter gedroeg de oud-trainer van Ajax zich altijd goed langs de lijn.

Veel trainers gaan tijdens de wedstrijd behoorlijk tekeer langs de lijn, maar Makkelie is erg positief op Farioli. De Italiaanse oefenmeester liet zich afgelopen seizoen van zijn beste kant zien langs de lijn. "Ik denk niet dat er één scheidsrechter dit seizoen een vervelende ervaring met hem had", vertelt de toparbiter in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De samenwerking tussen Ajax en Farioli blijft wel beperkt tot één seizoen. Onlangs werd bekend dat de hoofdtrainer heeft besloten te vertrekken omdat hij niet op één lijn zat met de clubleiding over de toekomst.