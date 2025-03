'Malik Tillman ligt op koers; rentree tegen Ajax lijkt haalbaar'

Malik Tillman lijkt op de weg terug bij PSV. De Amerikaanse spelmaker raakte in het bekerduel tegen Excelsior geblesseerd, maar de kans dat hij tegen Ajax zijn rentree kan maken is groot.

"Malik Tillman ligt nog altijd op koers om zijn rentree bij PSV al te maken bij een oefenpotje", schrijft de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad op X. "Daarmee is hij volgende week zondag tegen Ajax normaal gesproken niet direct 90 minuten inzetbaar, maar een plek in de wedstrijdselectie lijkt wel gewoon haalbaar", aldus Elfrink.

Afgelopen zomer lichtte PSV de optie in de huurtransfer van Tillman en nam hem definitief over van Bayern München. De Amerikaans international was een onbetwiste basisspeler onder Peter Bosz, maar moet dus sinds zijn blessure vanaf de zijkant toekijken. Op 30 maart speelt PSV tegen Ajax in het Philips Stadion.