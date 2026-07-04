Man (20) verdacht van poging tot doodslag na WK-wedstrijd Oranje
De politie heeft een 20-jarige verdachte aangehouden na meerdere geweldsincidenten die plaatsvonden na de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko in Amsterdam. Dat melden AT5 en De Telegraaf. De man wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag vanwege een aanval met een fietskettingslot.
Op sociale media gingen beelden rond van het incident, waarop te zien is hoe een supporter in een oranje shirt door meerdere personen wordt belaagd. Tijdens de confrontatie slaat één van de verdachten met een kettingslot in op het slachtoffer. Volgens de politie gaat het om de 20-jarige man die inmiddels is aangehouden.
De verdachte wordt niet alleen in verband gebracht met deze aanval. Hij wordt ook verdacht van een straatroof die kort daarvoor zou hebben plaatsgevonden en van een andere mishandeling later op de avond.
Op de videobeelden is te zien dat de man met het kettingslot achter een andere persoon aan rent. Wanneer een Oranje-supporter probeert in te grijpen, krijgt hij eerst een klap op zijn achterhoofd van een andere betrokkene. Vervolgens wordt hij, terwijl hij wordt vastgehouden, met het kettingslot op zijn rug geslagen. Daarna lopen de verdachten dreigend af op een andere supporter, die een verdere confrontatie uit de weg gaat.
De 20-jarige verdachte zit nog altijd vast. De politie zet het onderzoek voort en is daarnaast nog op zoek naar de man die het slachtoffer eerst op zijn achterhoofd sloeg en hem vervolgens vasthield tijdens de mishandeling.
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