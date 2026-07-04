Man (20) verdacht van poging tot doodslag na WK-wedstrijd Oranje

De politie heeft een 20-jarige verdachte aangehouden na meerdere geweldsincidenten die plaatsvonden na de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko in Amsterdam. Dat melden AT5 en De Telegraaf . De man wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag vanwege een aanval met een fietskettingslot.

Op sociale media gingen beelden rond van het incident, waarop te zien is hoe een supporter in een oranje shirt door meerdere personen wordt belaagd. Tijdens de confrontatie slaat één van de verdachten met een kettingslot in op het slachtoffer. Volgens de politie gaat het om de 20-jarige man die inmiddels is aangehouden.

De verdachte wordt niet alleen in verband gebracht met deze aanval. Hij wordt ook verdacht van een straatroof die kort daarvoor zou hebben plaatsgevonden en van een andere mishandeling later op de avond.