'Man die 'Feyenoord' riep naar Ajacieden krijgt straf te horen'

Wat begon als een impulsieve kreet, eindigt voor een 40-jarige man uit Den Bosch in een celstraf van 21 maanden. Op een zondagavond in maart 2022 riep hij plotseling “Feyenoord!” naar een groep Ajax-fans en raakte daarna betrokken bij een hevige vechtpartij.

De man stond op het Stationsplein te wachten op de bus, na een avondje drinken bij een vriendin. Terwijl hij daar stond, liep een groep van vier Ajax-supporters voorbij. Ajax had die middag net met 3-2 van Feyenoord gewonnen. Waarom hij “Feyenoord!” riep? “Geen idee,” zei hij later tegen de rechter. “Ik ben niet eens voor Feyenoord.”

Die kreet werkte als een rode lap op een stier. De Ajax-fans vielen hem aan, sloegen hem tegen de grond en trapten meerdere keren op hem in. Eén van hen sloeg zelfs met een vlaggenstok op de man in.

In paniek trok de man een mes uit zijn heuptasje en begon ermee te zwaaien. Eén Ajacied raakte ernstig gewond door een snijwond en een slagaderlijke bloeding in zijn gezicht. “Ik ben door het oog van de naald gekropen,” verklaarde hij in de rechtbank. Ook de andere drie mannen liepen verwondingen op.

Hoewel de verdachte zich beriep op noodweer, oordeelde de rechtbank dat hij het conflict zelf had uitgelokt en had kunnen weglopen. Wel hield de rechter rekening met het feit dat hij zwaar mishandeld was. De opgelegde straf is daarom 21 maanden cel, zo meldt Puna.nl.