Geschreven door Jordi Smit 15 nov 2020 om 11:11

Algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars zorgen al jaren voor veel rust binnen de directie van Ajax. Daar kan binnenkort echter verandering in komen, want volgens The Mirror wil Manchester United zowel Overmars als Van der Sar overnemen.

Ed Woodward is sinds 2013 verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid van Manchester United, maar successen voor de club leverde dat niet op. De Engelsen gleden na het vertrek van Sir Alex Ferguson af tot een subtopper in de Premier League. Momenteel bezet Manchester United zelfs de veertiende plaats in de competitie, al moet de club nog wel een wedstrijd inhalen. Door de slechte prestaties staat ook Woodward onder druk. De Engelse topclub hoopt hem naar verluidt dan ook snel weg te krijgen.

The Mirror meldt dat Manchester United inmiddels is uitgekomen bij Ajax, omdat de club voor de functie van Director of Football aan Overmars zou denken. Om de bestuurder van Ajax tevreden te stellen zou de club ook bereid zijn om voormalig topkeeper Van der Sar aan zijn bestuur toe te voegen. Samen zouden ze volgens het dagblad toe zijn aan een nieuwe uitdaging en met de huidige staat van Manchester United zou hiervan voldoende sprake zijn. Het is echter de vraag of Ajax wil meewerken aan zo’n bestuurlijke transfer.