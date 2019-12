Geschreven door Sil Vellenga 22 dec 2019 om 15:12

Ryan Gravenberch was in de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag niet alleen basisdebutant in de Eredivisie, daarnaast was hij ook nog eens man van de wedstrijd: “voelde heel lekker”

Gravenberch maakte al op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste van Ajax, daarna maakte de middenvelder vooral minuten in Jong Ajax. “Je wil natuurlijk zo veel mogelijk in het eerste spelen, maar dan moet je jezelf eerste laten zien in Jong Ajax. Dan moet je geduldig zijn en wachten op minuten in Ajax 1. Als je dan eenmaal je kans krijgt moet je het ook laten zien, zoals nu, scorend.”

Ryan zijn broer Denzel Gravenberch doorliep ook de Ajax jeugdopleiding, de broers praten veel over hun carrières en met name over het moment van doorbreken: “we praten veel, ook vanochtend toen ik al wist dat ik in de basis mocht beginnen. Hij zegt me dat ik m’n koppie erbij moet houden. Als ik hard werk komen minuten vanzelf.”