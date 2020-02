Geschreven door Sil Vellenga 16 feb 2020 om 17:02

Donny van de Beek was tegen RKC man van de wedstrijd, hij gaf aan dat Ajax volgens hem niet altijd scherp genoeg was.

Of het terecht was dat hij de trofee van speler van de wedstrijd mee naar huis mag nemen wil Van de Beek geen antwoord geven; “daar mogen jullie over oordelen”. Wel spreekt de middenvelder zich uit of het bij vlagen laconieke spel van Ajax. “Dit was niet onze beste wedstrijd, donderdag zullen we beter voor de dag moeten komen. Toch zijn we door dit resultaat uitgelopen op AZ.”

Van de Beek stelt dat hij niet zozeer op een lager niveau qua inzet speelde, maar dat het toch af en toe lastig is je op te laden voor een wedstrijd tegen de hekkensluiter van de Eredivisie; “ik probeer altijd gas te geven en het zo goed mogelijk te doen. Je moet altijd proberen er als team vol voor te gaan, dat lukte vandaag niet altijd. Dat moet donderdag zeker beter”.

Op de vraag of hij zin heeft in de wedstrijd van donderdag zegt Van de Beek volmondig ‘ja’. “Erg veel zin in de wedstrijd van donderdag, we hebben de laatste tijd wat minder wedstrijden gehad en daardoor meer getraind. Dat vind ik saai, doe mij maar meer wedstrijden. Ik heb naar Barcelona tegen Getafe zitten kijken. Het is een team dat hoog druk zet, niet veel clubs durven dat uit bij Barcelona.” Daarnaast geeft hij aan dat hij nog geen inzichten over Getafe heeft uitgewisseld met de Frenkie de Jong.