Geschreven door Jessica Westdijk 25 aug 2021 om 20:08

Nog twee weken en het eerste deel van de schorsing van Andre Onana zit erop. Vanaf 4 september mag hij namelijk weer trainen bij een club in groepsverband, twee maanden later mag hij ook weer wedstrijden spelen.

Zijn manager Jordi Pasqual laat aan de NOS weten dat de doelman er klaar voor is: “Hij is fitter dan ooit. Hij traint elke dag en is klaar om weer op het veld te staan.” Dat op het veld staan, lijkt bij Ajax te gaan gebeuren. De transfermarkt sluit namelijk bijna en Onana is nog altijd niet vertrokken.

Een transfer naar Olympique Lyon was in de maak, maar op het laatste moment zag de doelman daar zelf vanaf. Hij geeft de voorkeur aan een transfervrij vertrek volgende zomer. Hoe Ajax met die situatie om wil gaan, is nog niet duidelijk: gaat Erik ten Hag hem weer opstellen, laat de club hem überhaupt weer met de groep trainen? De komende weken zullen dat gaan uitwijzen.