Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Manchester City-ster geopperd voor Ajax: "Schitterende voetballer"

Max
bron: ESPN
Vincent Schildkamp
Vincent Schildkamp Foto: © BSR Agency

Ajax zoekt nog altijd naar een nieuwe 'nummer 6'. Verslaggever Vincent Schildkamp kwam maandag in Voetbalpraat van ESPN met een opvallende naam. 

Schildkamp vraagt zich af of Gündogan geen goede optie is voor Ajax. De middenvelder zou mogen vertrekken bij Manchester City. "Dit is wat Ajax een aantal jaar geleden wel deed met Blind en Tadic. Ik vind het een schitterende voetballer. Daarom vond ik het een prikkelende gedachte", legt hij uit. "Ik snap dat het financieel niet haalbaar is."

Kenneth Perez zet gelijk een streep door de suggestie van Schildkamp. "Die verdient ook niet weinig en dat is natuurlijk het probleem", benadrukt de analist. "Wij gooien er allemaal namen in, maar die spelers verdienen zo godsgruwelijk veel geld." 

Zelf komt de voormalig profvoetballer met een optie dichter bij huis: Sparta Rotterdam-middenvelder Joshua Kitolano. “Ik vind hem echt een schitterende speler. Vorig jaar een minder seizoen gehad, maar dit jaar wel weer goed begonnen", aldus Perez. "Alleen het is van Sparta naar Ajax, dus de club krijgt dan ook 0,0 garantie.”

