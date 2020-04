Geschreven door Jessica Westdijk 14 apr 2020 om 11:04

Sontje Hansen staat in de belangstelling van Manchester City, zo meldt The Guardian. De 17-jarige Hansen heeft nog een contract voor één seizoen bij Ajax.

Daardoor ziet City mogelijkheden. De club zou hem al meerdere malen bekeken hebben en inmiddels overtuigd zijn. Het Engelse medium meldt ook dat er meer interesse is voor Hansen. Ook Internazionale, AC Milan, Juventus en RB Leipzig zouden interesse hebben.

Er zou een prijskaartje van € 7 miljoen hangen aan Hansen. De spits speelde dit seizoen vooral in Jong Ajax, maar debuteerde ook al in Ajax 1. Hij debuteerde in de beker tegen Telstar en viel een paar dagen later in de Eredivisie ook in tegen ADO Den Haag.