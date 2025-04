'Manchester United geïnteresseerd in 'nieuwe Bellingham' van Ajax'

Manchester United is volgens de Daily Mail concreet voor de 'nieuwe Jude Bellingham'. De 16-jarige Ouazane staat te boek als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding van Ajax. Hij staat bekend om zijn dribbels en zijn veelzijdigheid. Ook heeft hij flink wat scorend vermogen.

Ouazane is momenteel met Marokko Onder 17 actief op de Afrika Cup. Daar was hij al twee keer trefzeker en gaf hij tweemaal een assist. Mede door zijn prestaties op het toernooi houdt United Ouazane in de gaten. De club wil Ajax benaderen om het talent in te lijven.