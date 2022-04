Geschreven door Idse Geurts 06 apr 2022 om 15:04

In de afgelopen weken is het al goed duidelijk geworden dat Manchester United vergaande interesse heeft in Erik ten Hag. De Engelse topclub ziet in Ten Hag een goede coach voor de aankomende seizoenen. United en de oefenmeester hebben zelfs al een eerste gesprek gehad. Toch lijkt de directie van United na dit gesprek niet volledig overtuigd van Ten Hag. Dit meldt het Britse medium The Independent.

Ten Hag zou de bewindslieden van United ‘niet omver hebben geblazen’ met zijn plannen voor de club. Zo wil Ten Hag vooral de fysieke gesteldheid van de spelers verbeteren. Volgens Ten Hag is er bij de selectie op sommige momenten geen sprake van ‘Champions League-vorm’. Daarnaast wil de coach enkele spelers van Ajax, Jurriën Timber en Antony, meenemen naar United. Bij de Engelse club zijn ze echter niet meer zo enthousiast over aanwinsten vanuit de Eredivisie. Grote aankopen als Donny van de Beek en Memphis Depay maakte immers de hoge verwachtingen niet waar.

Tot slot, zijn ze bij Manchester United ook niet overtuigd van Ten Hag zijn charisma. Dit probleem klonk vorige zomer ook al, toen Ten Hag in gesprek was met Tottenham Hotspur. Hierdoor zou de huidige spelersgroep van United niet staan te springen om Ten Hag als nieuwe coach. Desalniettemin, lijkt Ten Hag nog steeds de voornaamste kandidaat om nieuwe trainer van Manchester United te worden. De trainer heeft nog paar maanden om de clubleiding van United geheel te overtuigen.