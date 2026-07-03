Manchester United laat Andre Onana opnieuw huurtransfer maken
Andre Onana wordt volgend seizoen opnieuw verhuurd aan Trabzonspor. Dat maakt Manchester United vrijdagmiddag bekend.
De voormalig Ajacied werd afgelopen seizoen al verhuurd aan de Turkse club en heeft nu opnieuw geen perspectief bij Manchester United. Vrijdag maakte de Engelse grootmacht bekend dat de doelman weer een seizoen zal uitkomen voor Trabzonspor. De Turken wilden Onana graag definitief overnemen, maar Fabrizio Romano wist onlangs te melden dat de Kameroener zelf zijn twijfels had bij een definitieve overstap.
Onana kende bij Internazionale een goede periode en verdiende daar in 2023 een miljoenentransfer naar Manchester United mee. Op Old Trafford kon de international van Kameroen echter niet uitblinken. Zijn contract daar loopt nog tot medio 2028.
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