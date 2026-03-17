'Manchester United meldt zich voor Mika Godts': "Heel veel geld"

Mika Godts mag zich in de belangstelling verheugen van Manchester United, zo weet Sascha Tavolieri te melden op X. De Engelse grootmacht heeft inmiddels contact gezocht met Ajax om over de voorwaarden van een mogelijke transfer te praten.

Valentijn Driessen was maandag ook al vol lof over de vleugelaanvaller uit België. "Het is een speler die de Eredivisie langzamerhand aan het ontgroeien is", sprak hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Als je die cijfers ziet... Dat is niet normaal. Er is geen enkele back die hem kan stoppen", stelt Driessen.

"Als hij dan ook nog zulke ballen gaat geven als op Davy Klaassen (bij de goal tegen Sparta, red.)... We zeiden laatst dat hij altijd met oogkleppen op liep en loopt, maar in dit geval zag hij dat geweldig", blikt hij terug. "Hij zette Klaassen met een fantastische steekbal alleen voor Drommel, die kansloos was."

Mike Verweij verwacht dat de kassa flink gaat rinkelen bij een mogelijke transfer. "Godts is natuurlijk wel een speler die Ajax heel veel geld kan opleveren, zeker als de Ajax-bonus eroverheen gaat", voorspelt de clubwatcher.