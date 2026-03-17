'Manchester United meldt zich voor Mika Godts': "Heel veel geld"

Niek
Mika Godts met Kian Fitz-Jim Foto: © Pro Shots

Mika Godts mag zich in de belangstelling verheugen van Manchester United, zo weet Sascha Tavolieri te melden op X. De Engelse grootmacht heeft inmiddels contact gezocht met Ajax om over de voorwaarden van een mogelijke transfer te praten. 

Valentijn Driessen was maandag ook al vol lof over de vleugelaanvaller uit België. "Het is een speler die de Eredivisie langzamerhand aan het ontgroeien is", sprak hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Als je die cijfers ziet... Dat is niet normaal. Er is geen enkele back die hem kan stoppen", stelt Driessen.

"Als hij dan ook nog zulke ballen gaat geven als op Davy Klaassen (bij de goal tegen Sparta, red.)... We zeiden laatst dat hij altijd met oogkleppen op liep en loopt, maar in dit geval zag hij dat geweldig", blikt hij terug. "Hij zette Klaassen met een fantastische steekbal alleen voor Drommel, die kansloos was."

Mike Verweij verwacht dat de kassa flink gaat rinkelen bij een mogelijke transfer. "Godts is natuurlijk wel een speler die Ajax heel veel geld kan opleveren, zeker als de Ajax-bonus eroverheen gaat", voorspelt de clubwatcher. 

Gerelateerd:
FC Groningen viert zege op Ajax

'Ajax verloor opzettelijk van FC Groningen': "Werkweigering"

Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena

Van Hooijdonk blikt vooruit op Klassieker: "Een tikkende tijdbom"

Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

Wout Weghorst

Guus Til naar WK met Oranje? "Als je Wout Weghorst meeneemt..."

Champions League-bal

Ajax krijgt slecht nieuws in strijd om Champions League-ticket

Francesco Farioli

'Francesco Farioli geeft Ajax-fans déjà vu': "Dat is de reden"

