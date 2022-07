Geschreven door Idse Geurts 08 jul 2022 om 10:07

Ajax krijgt stevige concurrentie in de strijd om Brian Brobbey. Volgens BILD is nu ook het Manchester United van Erik ten Hag geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller. Dit is slecht nieuws voor Ajax, aangezien de club uit Manchester over een stuk meer kapitaal bezit dan de Amsterdammers. Waar Ajax moeite heeft met de gevraagde transfersom van 25 miljoen euro, zal United hier minder lang wakker om liggen.

Zowel Brobbey als Ajax hebben meermaals laten weten dat ze langer met elkaar door willen. Vorig seizoen kwam Brobbey in de winter op huurbasis over van zijn huidige club RB Leipzig. De aanvaller speelde met zijn goals een belangrijke rol bij het behalen van het kampioenschap voor Ajax. Nu Sébastien Haller is vertrokken naar Borussia Dortmund, heeft Ajax ook een nieuwe aanvalsleider nodig. Brobbey zou hier de meest geschikte kandidaat voor zijn.

Echter, RB Leipzig hanteert een vraagprijs van 25 miljoen euro voor de spits. Een bedrag wat Ajax eigenlijk te gortig is. Hierdoor zijn er al lange tijd onderhandelingen gaande tussen Ajax en Leipzig, maar een doorbraak lijkt nu ver weg. De inmenging van Manchester United komt dus ook zeker ongelegen. Oud-Ajax coach Erik ten Hag schijnt zelfs al met Brobbey gebeld te hebben over een mogelijke overstap naar Engeland.

Desalniettemin is het maar de vraag of Brobbey een overgang naar Manchester ziet zitten. De spits heeft de afgelopen maanden meerdere keren laten optekenen dat hij terug wilt naar zijn jongensclub Ajax. Daarnaast is het perspectief op speeltijd in Manchester natuurlijk minder groot dan bij Ajax. Bij Ajax is met Sébastien Haller zelfs de grootste concurrent van Brobbey vertrokken. Echter, Ajax moet er natuurlijk wel eerst uitkomen met RB Leipzig.