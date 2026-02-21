Manchester United nog altijd zonder De Ligt: "Hij is niet ver genoeg"

Sinds het moment dat Michael Carrick het stokje heeft overgenomen van Ruben Amorim bij Manchester United is de Engelse grootmacht gaan draaien. Vier overwinningen en één gelijkspel behaalde Carrick tot dusver, al moet hij het nog altijd doen zonder Matthijs de Ligt.

De voormalig Ajacied heeft nog altijd last van een rugblessure en kwam begin december voor het laatst in actie voor zijn club. "Hij werkt erg hard om terug te komen, maar hij is nog niet ver genoeg", zei interim-manager Michael Carrick op de persconferentie van Manchester United voor het uitduel van maandag tegen Everton.

Een snelle terugkeer zal belangrijk zijn voor Matthijs de Ligt. De centrale verdediger zal met het Nederlands elftal willen deelnemen aan het WK van komende zomer, dat gespeeld wordt in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. In aanloop naar dat toernooi oefent Oranje eind maart tegen Noorwegen en Ecuador.