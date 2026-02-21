Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Manchester United nog altijd zonder De Ligt: "Hij is niet ver genoeg"

Stefan
Matthijs de Ligt namens Manchester United
Matthijs de Ligt namens Manchester United Foto: © BSR Agency

Sinds het moment dat Michael Carrick het stokje heeft overgenomen van Ruben Amorim bij Manchester United is de Engelse grootmacht gaan draaien. Vier overwinningen en één gelijkspel behaalde Carrick tot dusver, al moet hij het nog altijd doen zonder Matthijs de Ligt.

De voormalig Ajacied heeft nog altijd last van een rugblessure en kwam begin december voor het laatst in actie voor zijn club. "Hij werkt erg hard om terug te komen, maar hij is nog niet ver genoeg", zei interim-manager Michael Carrick op de persconferentie van Manchester United voor het uitduel van maandag tegen Everton.

Een snelle terugkeer zal belangrijk zijn voor Matthijs de Ligt. De centrale verdediger zal met het Nederlands elftal willen deelnemen aan het WK van komende zomer, dat gespeeld wordt in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. In aanloop naar dat toernooi oefent Oranje eind maart tegen Noorwegen en Ecuador.

Gerelateerd:
Memphis Depay

Memphis drong aan op transfer oud-Ajacied: "Hopelijk kan hij helpen"

0
Ronald de Boer

De Boer over ex-Ajacied: "Het leek of hij zijn broer had gestuurd"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Matthijs de Ligt Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties