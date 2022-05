Geschreven door Idse Geurts 23 mei 2022 om 11:05

Manchester United toont steeds meer interesse in Jurriën Timber. Dit meldt journalist Jonathan Shrager op Twitter. Volgens de journalist ligt United op ‘pole-position’ om Timber binnen te halen. Op dit moment zou het management van Timber zich zelfs in Manchester bevinden. Hier willen ze meer te weten komen over de plannen van United.

Echter, Shrager stelt wel dat er meerdere clubs geïnteresseerd zijn in Timber. Een deal met United ligt dus nog redelijk ver weg. Toch zou een overgang voor Timber naar United niet uit de lucht komen vallen. Erik ten Hag heeft immers gezorgd voor de definitieve doorbraak van Timber bij Ajax. De trainer heeft ook meermaals de loftrompet over Timber gestoken. Het lijkt dan ook logisch dat Ten Hag Timber wil meenemen naar United.

Vorige week kwam ook het gerucht naar buiten dat Ten Hag Lisandro Martinez als een ideale aanwinst voor United ziet. Hiermee hoopt de oefenmeester dus het succesvolle verdedigingsduo van Ajax mee te nemen naar United.