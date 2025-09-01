'Manchester United verkoopt oud-Ajacied Antony met flink verlies'

Het lijkt erop dat de eindeloze soap rond Antony bijna ten einde is. Manchester United verhuurt de oud-Ajacied niet, maar verkoopt hem met flinke verliezen aan Real Betis.

Volgens The Athletic is er een akkoord bereikt over een transfersom van 25 miljoen euro, met mogelijke bonussen die het totaal op 28 miljoen kunnen brengen. De deal bevat ook een opmerkelijke doorverkoopclausule van 50 procent.

Vrijdagavond leek Antony al verzekerd van zijn gewenste terugkeer naar Betis, dat de hele zomer aan de deal werkte. Problemen over zijn salaris gooiden echter roet in het eten, wat zelfs leidde tot een opvallend statement vanuit Sevilla. Inmiddels is alles opgelost en heeft Manchester United na de verkoop geen financiële verplichtingen meer richting de Braziliaan.

Antony speelde eerder dit jaar al op huurbasis voor Betis en beleefde daar zijn beste maanden in jaren. Met negen goals en vijf assists in 26 wedstrijden leidde hij de ploeg van Manuel Pellegrini naar de finale van de Conference League, waarin Chelsea met 4-1 te sterk was.

Voor Antony betekent de terugkeer naar Spanje het einde van een turbulente periode. In augustus 2023 maakte hij voor 95 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United, maar onder leiding van zijn voormalige trainer Erik ten Hag raakte hij diep in de problemen. In mei gaf hij een emotioneel interview, waarin hij onthulde dat hij bij United dagenlang niet at omdat hij de liefde voor het voetbal kwijt was geraakt.