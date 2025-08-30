AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ajax transfers & geruchten

'Manchester United wilde Onana slijten aan competitiegenoot'

Max
bron: Daily Mail
André Onana baalt bij Manchester United
André Onana baalt bij Manchester United Foto: © BSR Agency

André Onana lijkt geen toekomst meer te hebben bij Manchester United. Het is nog maar sterk de vraag of de oud-doelman van Ajax deze zomer nog een transfer gaat maken. 

Onana ligt onder vuur bij Manchester United nadat hij midweeks opnieuw een dramatische prestatie leverde in de bekeruitschakeling bij Grimsby. De Daily Mail weet dat West Ham United de optie had om de doelman van Kameroen over te nemen van The Red Devils. De club uit Londen zou die kans echter hebben laten schieten.

De kans is groot dat Onana minimaal tot de winterstop bij Manchester United blijft. De 29-jarige goalie ligt nog tot medio 2029 vast op Old Trafford. 

Francesco Farioli als trainer van FC Porto

'FC Porto en Farioli gaan zich spoedig opnieuw melden bij Ajax'

John Heitinga in gesprek met ESPN

'Ajax houdt spits buiten wedstrijdselectie vanwege transferperikelen'

Mike Verweij

Mike Verweij: "Voor 25 miljoen wordt hij wel verkocht door Ajax"

Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
