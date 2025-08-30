'Manchester United wilde Onana slijten aan competitiegenoot'

André Onana lijkt geen toekomst meer te hebben bij Manchester United. Het is nog maar sterk de vraag of de oud-doelman van Ajax deze zomer nog een transfer gaat maken.

Onana ligt onder vuur bij Manchester United nadat hij midweeks opnieuw een dramatische prestatie leverde in de bekeruitschakeling bij Grimsby. De Daily Mail weet dat West Ham United de optie had om de doelman van Kameroen over te nemen van The Red Devils. De club uit Londen zou die kans echter hebben laten schieten.

De kans is groot dat Onana minimaal tot de winterstop bij Manchester United blijft. De 29-jarige goalie ligt nog tot medio 2029 vast op Old Trafford.