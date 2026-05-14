'Manchester United zit flink in de maag met overbodige Onana'

André Onana
Manchester United is niet van plan om André Onana volgend seizoen nog een kans te geven in de selectie, zo melden bronnen aan ESPN. De oud-Ajacied maakt momenteel indruk tijdens zijn huurperiode bij Trabzonspor.

Ondanks zijn sterke optredens ziet de Engelse topclub geen toekomst meer voor de Kameroener op Old Trafford. Onana hoopte zelf nog op een nieuwe kans bij United en wilde de concurrentiestrijd aangaan met Senne Lammens, maar die mogelijkheid lijkt steeds kleiner te worden.

De club werkt inmiddels achter de schermen aan een definitieve oplossing voor de 30-jarige keeper, die nog tot medio 2028 vastligt. Daarbij wordt gekeken welke geïnteresseerde clubs bereid zijn om Onana definitief over te nemen.

Een complicerende factor is zijn salaris. Nadat United zich vorig seizoen niet wist te plaatsen voor Europees voetbal, werd het loon van de doelman verlaagd, waardoor een huurperiode bij Trabzonspor financieel haalbaar werd. Door de terugkeer van Champions League-inkomsten stijgen de salarissen binnen de selectie komende zomer opnieuw, waardoor ook Onana weer meer gaat verdienen. Dat kan een struikelblok vormen voor clubs die hem definitief willen overnemen.

