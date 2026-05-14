'Manchester United zit flink in de maag met overbodige Onana'

Manchester United is niet van plan om André Onana volgend seizoen nog een kans te geven in de selectie, zo melden bronnen aan ESPN . De oud-Ajacied maakt momenteel indruk tijdens zijn huurperiode bij Trabzonspor.

Ondanks zijn sterke optredens ziet de Engelse topclub geen toekomst meer voor de Kameroener op Old Trafford. Onana hoopte zelf nog op een nieuwe kans bij United en wilde de concurrentiestrijd aangaan met Senne Lammens, maar die mogelijkheid lijkt steeds kleiner te worden.

De club werkt inmiddels achter de schermen aan een definitieve oplossing voor de 30-jarige keeper, die nog tot medio 2028 vastligt. Daarbij wordt gekeken welke geïnteresseerde clubs bereid zijn om Onana definitief over te nemen.