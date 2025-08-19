'Mannsverk vertrekt bij Ajax en wordt verhuurd met optie tot koop'

Sivert Mannsverk (23) is de volgende speler die Ajax gaat verlaten, zo meldt De Telegraaf. De middenvelder heeft interesse van het Italiaanse Lecce, maar lijkt voorlopig de voorkeur te geven aan een verhuur naar Sparta Praag. De Tsjechische kampioen wil Mannsverk huren met een optie tot koop.

Mannsverk behoort tot de twaalf beruchte Mislintat-aankopen en kwam afgelopen zomer voor zes miljoen euro over van Molde. In Amsterdam verdiende hij 2,5 miljoen euro per jaar. Afgelopen seizoen werd de Noor verhuurd aan Cardiff City, dat besloot hem niet definitief over te nemen.

In zijn tijd bij Ajax speelde Mannsverk achttien wedstrijden, scoorde geen doelpunten, gaf één assist en pakte zes gele kaarten. Bij Sparta Praag zal hij als de laatste details rond zijn onder leiding van Brian Priske komen te spelen, de oud-Feyenoordtrainer die eerder succesvol was bij de club.

Hoewel Lecce nog interesse heeft, lijkt de Serie A-club aan het kortste eind te trekken. Pas als de onderhandelingen met Sparta Praag mislukken, zouden de Italianen opnieuw in beeld komen. Tot dusver wist technisch directeur Alex Kroes deze transferperiode al 22,5 miljoen euro aan salarissen te besparen.

Update: Volgens Voetbal International is de huurtransfer van Mannsverk naar Sparta Praag zo goed als rond. De middenvelder wordt verhuurd met optie tot koop en zal later deze week gepresenteerd worden in Tsjechië.