"Marc Overmars en ik waren bij Ajax vier handen op een buik"
Erik ten Hag heeft besloten voorlopig te stoppen als hoofdcoach. De oud-trainer van Ajax is nu technisch directeur bij FC Twente en dat is een bewuste keuze.
"Trainer zijn is de meest onmogelijke baan in het topvoetbal", zegt Ten Hag in Helden Magazine. "En het wordt alleen maar lastiger, simpelweg omdat je als trainer geen tijd meer krijgt. Iets neerzetten en ontwikkelen, gaat nou eenmaal niet van de ene op de andere dag. Dan heb je een technisch directeur als Marc Overmars nodig, die de autoriteit heeft om iedereen bij de les houden en de eenheid kan borgen", doelt hij op de oud-technisch directeur van Ajax.
"Want je gaat een proces aan en daar moet je in blijven geloven, maar gaandeweg ontbreekt het vaak aan loyaliteit", meent Ten Hag. "Dan worden er onderbuikbeslissingen genomen op basis van emoties van supporters, sponsors en andere stakeholders. Dan maak je in één klap kapot waar je al die tijd aan gewerkt hebt. Je ziet het overal in het voetbal gebeuren. Heel triest."
Ten Hag werkte bij Ajax nauw samen met Overmars. "Marc en ik waren vier handen op een buik", geeft hij aan. "We hebben die periode bij Ajax heel succesvol ingekleed door sterke teams te bouwen. Door nauw samen te werken, steek je wat van elkaar op en neem je natuurlijk zaken van elkaar over. We zijn twee heel verschillende persoonlijkheden, maar hebben de nodige raakvlakken."
"We zijn beide goede strategen en waar Marc alles in zijn hoofd heeft zitten, wil ik iets meer onderbouwing in structuur, in de vorm van feiten en data. Ik heb enorm prettig met hem samengewerkt en het mooiste wat hij deed als technisch directeur was zijn trainer honderd procent rugdekking geven. Daar ben ik hem altijd heel dankbaar voor geweest", aldus Ten Hag.
"Marc Overmars en ik waren bij Ajax vier handen op een buik"
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