Marc Overmars erkent: "De huidige situatie doet me heel veel pijn"
De huidige situatie bij Ajax doet Marc Overmars pijn. Dat laat de voormalig directeur voetbalzaken van de Amsterdammers weten aan De Telegraaf.
"De huidige situatie bij de club doet me heel veel pijn. Ik heb het er moeilijk mee als ik het erover heb", is de voormalig voetballer eerlijk. "Ik heb er op twee maanden na tien jaar gewerkt en we hebben samen iets moois opgebouwd. Als je ziet hoe het er nu gaat en de mensen elkaar maar afmaken, dan doet dat zeer."
Overmars voelt echter niets voor een terugkeer in Amsterdam, zo vertelt hij.
"Het respect dat ik van de supporters krijg, doet me goed en vind ik heel erg mooi. Het klopt dat ik niet had kunnen bedenken dat het deze kant op zou gaan. Ik lees tegenwoordig heel weinig, maar ik kreeg mee dat er na Erik acht trainers zijn geweest. Tja, dat is een Nederlands record, denk ik."
Overmars vindt het onterecht dat Menno Geelen, algemeen directeur, veel kritiek krijgt. "Menno is top in zijn werk. Alleen heeft hij goede mensen om zich heen nodig. Ze mogen bij Ajax blij zijn dat hij er nog zit."