Marc Overmars erkent: "De huidige situatie doet me heel veel pijn"

"De huidige situatie bij de club doet me heel veel pijn. Ik heb het er moeilijk mee als ik het erover heb", is de voormalig voetballer eerlijk. "Ik heb er op twee maanden na tien jaar gewerkt en we hebben samen iets moois opgebouwd. Als je ziet hoe het er nu gaat en de mensen elkaar maar afmaken, dan doet dat zeer."

Overmars voelt echter niets voor een terugkeer in Amsterdam, zo vertelt hij.