Geschreven door Idse Geurts 02 feb 2022 om 10:02

Als directeur voetbalzaken had Marc Overmars een drukke januari. In januari vindt immers de winterse transferperiode plaats. Overmars is binnen zijn functie medeverantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande transfers. Hierdoor was hij in januari volop bezig met het aantrekken en verkopen van spelers. Kortom, een roerige periode met veel nieuws.

Tegenover de officiĆ«le kanalen van Ajax laat Overmars weten dat de geruchten rondom Steven Bergwijn waar waren. Er werd geprobeerd om Bergwijn naar Ajax te halen. Achteraf kwam de vleugelaanvaller echter niet naar Amsterdam. “Het is geen geheim dat we bezig zijn geweest om Steven Bergwijn naar Ajax te halen, voor nu en voor de toekomst. Maar je moet ook realistisch blijven. Elke club heeft twee zware jaren achter de rug. Wij als directie vonden het in deze onzekere tijden niet goed het hele financiĆ«le pakket in te zetten”, zo stelt de directeur voetbalzaken.

Ook gaat Overmars verder in op de situatie rondom Nicolas Tagliafico. De gehele transferperiode leek het erop dat Tagliafico zou vertrekken. De Argentijn krijgt immers niet veel speelminuten en is ontevreden. Toch wist Ajax de verdediger te behouden. “Om Nico te behouden was best lastig. Ik gun Nico van alles, maar we moeten ook zorgen dat we niet in onze eigen voet schieten”, stelt Overmars. “Natuurlijk is dat voor hem zonde, want FC Barcelona heeft nog steeds een fantastische naam. Het is nu zuur voor hem dat hij bij ons minder speelt, maar een transfer ging nu niet.”