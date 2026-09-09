Marc Overmars stopt: "Dan is de kans op slechte afloop erg groot"

Marc Overmars is per direct gestopt als sportief directeur van Antwerp. De voormalig speler en directeur van Ajax kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen en dat is ook de reden van zijn opstappen.

"Mijn energie is vandaag volledig op: als ik nu niet luister naar mijn lichaam, dan voorspellen mijn dokters dat de kans op een slechte afloop erg groot is", vertelt Overmars via de clubkanalen van Antwerp. "Dus moet ik een drastische beslissing nemen en mijn professionele bezigheden de komende tijd volledig stopzetten."

"Er zijn geen woorden om te beschrijven hoeveel pijn me dit doet", gaat de voormalig Ajacied verder. "RAFC, de stad Antwerpen en de supporters van onze club zijn een onderdeel geworden van wie ik professioneel en ook privé geworden ben. Mijn gezin komt vaak en graag naar Antwerpen, het is onze tweede thuis."