Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Marc Overmars stopt: "Dan is de kans op slechte afloop erg groot"

Stefan
Marc Overmars
Marc Overmars Foto: © BSR Agency

Marc Overmars is per direct gestopt als sportief directeur van Antwerp. De voormalig speler en directeur van Ajax kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen en dat is ook de reden van zijn opstappen.

"Mijn energie is vandaag volledig op: als ik nu niet luister naar mijn lichaam, dan voorspellen mijn dokters dat de kans op een slechte afloop erg groot is", vertelt Overmars via de clubkanalen van Antwerp. "Dus moet ik een drastische beslissing nemen en mijn professionele bezigheden de komende tijd volledig stopzetten."

"Er zijn geen woorden om te beschrijven hoeveel pijn me dit doet", gaat de voormalig Ajacied verder. "RAFC, de stad Antwerpen en de supporters van onze club zijn een onderdeel geworden van wie ik professioneel en ook privé geworden ben. Mijn gezin komt vaak en graag naar Antwerpen, het is onze tweede thuis."

"Wat we sportief samen bereikt hebben, is vereeuwigd in de geschiedenisboeken van het Belgische voetbal. Maar vooral, ik voel een enorme verbondenheid met deze club en alle RAFC-supporters. En dat zal altijd zo blijven. Ik mag dan niet meer het sterkste hart hebben, het klopt wel nu en straks voor deze club", aldus Overmars.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Hedwiges Maduro

Maduro wijst naar Ajacied: "Jammer dat hij het niet kon volhouden"

0
René van der Gijp

Gijp vergelijkt overtreding Van Bommel: "Hij was er trots op geweest"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Marc Overmars Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Hans Kraay junior haalt uit naar Ajacieden: "Werkelijk ongelooflijk"

Marc Overmars stopt: "Dan is de kans op slechte afloop erg groot"

Maduro wijst naar Ajacied: "Jammer dat hij het niet kon volhouden"

Jordi Cruijff neemt het op voor Ajax-speler: "Je kan zeuren..."

Van der Gijp vol ongeloof na enorme Ajax-misser: "Kom op, man!"

Van de Kerkhof: "Ik ben voor moordenaar uitgemaakt in Amsterdam"

Janssen onthult salaris Hadj Moussa: "Snap dat hij graag weg wil"

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws