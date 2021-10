Geschreven door Idse Geurts 26 okt 2021 om 10:10

Afgelopen week werd het bekend dat Newcastle United achter Marc Overmars aanzit. De Engelse club wil een nieuwe directeur voetbalzaken aantrekken en ziet in Overmars een geschikte kandidaat. Vorige week leek dit echter nog om een gerucht te gaan, maar volgens Valentijn Driessen wordt de interesse nu concreet.

“Het gaat sowieso concreet worden dat er gesproken gaat worden, op korte termijn”, stelt Driessen in ESPN-programma Voetbalpraat. Toch hoeft het niet te betekenen dat Overmars daadwerkelijk vertrekt. “Als wij in Nederland iemand willen hebben, praat je alleen met degene die je wil hebben. Maar in Engeland is dat iets anders. Dan praten ze met een aantal kandidaten. En Marc is daar een van”, laat Driessen weten.

Ook schijnt Overmars wel oren te hebben naar een nieuwe uitdaging. “Hij heeft nu tien jaar bij Ajax gezeten, daar heeft hij alle kunstjes wel laten zien. En hij weet ook wel dat hij nooit met Ajax het nieuwe Bayern München gaat worden, of het nieuwe Paris-Saint Germain. En daar zit uiteindelijk zijn uitdaging, om eventueel met een stap naar een andere club het kunstje opnieuw te doen, maar dan nog hoger uitkomen”, zo besluit Driessen.