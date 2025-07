'Marc Overmars wil graag oud-Ajacied naar Royal Antwerp halen'

Traoré werd in 2019 al door Overmars naar Ajax gehaald vanuit Ajax Cape Town. De Burkinees vertrok in 2021 naar Oekraïne voor circa tien miljoen euro en scoorde sindsdien 24 keer in 96 wedstrijden. Antwerp heeft al vaker geprobeerd hem in te lijven, maar ziet nu mogelijk echt kansen.

Traoré zat namelijk niet bij de wedstrijdselectie voor het Europa League-duel van Shakhtar tegen Ilves Tampere. Een transfer lijkt dichterbij te komen nu zijn contract medio 2026 afloopt en de club mogelijk deze zomer nog iets wil verdienen. Een bedrag van 2,5 miljoen euro wordt genoemd, al lijkt dat voor Shakhtar niet toereikend. Trainer Arda Turan ziet het vertrek van zijn spits niet zitten.