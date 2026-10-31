"Marc ter Stegen is eigenlijk veel te goed voor de Eredivisie"

Marc ter Stegen tekende afgelopen zomer tot verrassing van velen een contract bij Ajax. De 44-voudig international van Duitsland had een aflopend contract bij FC Barcelona en kon dus transfervrij in Amsterdam tekenen. Roel Brouwers speelde bij Borussia Mönchengladbach samen met Ter Stegen.

Een uitwedstrijd tegen Bayern München, bij de start van het seizoen in 2011, blijft Brouwers na al die tijd nog bij. "We hadden degradatie ontlopen en wonnen een paar maanden later op bezoek bij Bayern. Het was de omgekeerde wereld, maar Marc was niet te passeren in de Allianz Arena. Marc keerde het ene na het andere schot van Arjen Robben en Franck Ribéry." Ook voetballend onderscheidde hij zich. "Ik ken geen enkele keeper die zo tweebenig is als hij."

Ter Stegen vertrok in de zomer van 2014 naar FC Barcelona. Brouwers zocht zijn oud-teamgenoot eens op in Camp Nou. "Ik was toen met mijn gezin in Zuid-Frankrijk op vakantie en besloot hem een berichtje te sturen omdat ik van plan was om op en neer te gaan naar Barcelona", blikt de Nederlander terug in ELF Voetbal Magazine. "We kregen via hem kaartjes voor een wedstrijd en na afloop hebben we elkaar ontmoet. Dat was een heel leuk weerzien."