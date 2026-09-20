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Marc ter Stegen krijgt goed nieuws: "Het betekent heel veel"

Max
bron: ESPN
Marc ter Stegen
Marc ter Stegen Foto: © BSR Agency

Marc ter Stegen had na het puntenverlies tegen Excelsior toch nog reden om te lachen. De doelman van Ajax mag zich weer melden bij de nationale ploeg van Duitsland. 

Ajax speelde zaterdagavond teleurstellend 2-2 tegen Excelsior. "Iedereen heeft de wedstrijd gezien en ik denk dat we wel meer verdienden. Vooral in de eerste helft hadden we al de tweede goal moeten maken", stelt Ter Stegen na afloop bij ESPN. "Het ligt aan ons. We hadden heel veel kansen, maar uiteindelijk hebben we ook twee goals tegen gekregen."

Ajax had genoeg kansen om meer te scoren, zag ook Ter Stegen. "We hadden de wedstrijd in de eerste helft al moeten beslissen en dat hebben we niet gedaan", concludeert hij. "In de tweede helft geef je de tegenstander de kans om terug te komen in de wedstrijd. We mogen niet zoveel doelpunten tegen krijgen. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld."

Voor de doelman was er ook nog reden om te lachen. Komende week mag hij zich na lange afwezigheid weer melden bij Die Mannschaft. "Het betekent heel veel", zegt hij lachend. "Ik heb veel moeten lijden en ik ben blij dat ik er weer ben. Dus is het voor ieder kind de droom om voor je land te spelen. Vooral na de afgelopen twee jaar, waarin ik niet altijd kon spelen."

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