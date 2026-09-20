Marc ter Stegen krijgt goed nieuws: "Het betekent heel veel"

Marc ter Stegen had na het puntenverlies tegen Excelsior toch nog reden om te lachen. De doelman van Ajax mag zich weer melden bij de nationale ploeg van Duitsland.

Ajax speelde zaterdagavond teleurstellend 2-2 tegen Excelsior. "Iedereen heeft de wedstrijd gezien en ik denk dat we wel meer verdienden. Vooral in de eerste helft hadden we al de tweede goal moeten maken", stelt Ter Stegen na afloop bij ESPN. "Het ligt aan ons. We hadden heel veel kansen, maar uiteindelijk hebben we ook twee goals tegen gekregen."

Ajax had genoeg kansen om meer te scoren, zag ook Ter Stegen. "We hadden de wedstrijd in de eerste helft al moeten beslissen en dat hebben we niet gedaan", concludeert hij. "In de tweede helft geef je de tegenstander de kans om terug te komen in de wedstrijd. We mogen niet zoveel doelpunten tegen krijgen. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld."