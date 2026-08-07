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Marc ter Stegen zeer lyrisch over Ajacied: "Hij is een legende"

Max
bron: ESPN
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Marc ter Stegen hoopt zo snel mogelijk zijn debuut voor Ajax te maken. De doelman kwam deze week over van FC Barcelona. 

Ter Stegen kwam donderdag tegen Shelbourne nog niet in actie en is volgens trainer Michel Sanchez ook nog niet klaar voor de competitiestart tegen PEC Zwolle. "Ik ben helemaal fit", benadrukt de Duitser in gesprek met ESPN. "Ik ben honderd procent."

Wat Ter Stegen betreft staat hij zo snel mogelijk onder de lat bij Ajax. "Ik wil op het veld staan. Gisteren (tegen Shelbourne FC, red.) wilde ik ook op het veld staan. De trainer weet dat", vervolgt hij. "Ik doe mijn best om beschikbaar te zijn wanneer hij mij nodig heeft. Ik hoop dat ik vanaf zondag kan presteren."

Ter Stegen liet zich ook nog zeer complimenteus uit over Davy Klaassen. "Davy is een legende van het spel", klinkt het. "Hij is niet geboren om een leider te zijn. Misschien was hij in de jeugdopleiding altijd een leider, maar het is iets waar je naartoe groeit. Dat gebeurde ook bij mij. In het begin ligt de focus bij jezelf, maar later zie je het hele plaatje. Op mijn leeftijd rekenen mensen op me. Mensen vertrouwen erop dat ik een leider in het team kan zijn en de aanvoerders kan steunen."

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