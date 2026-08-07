Marc ter Stegen zeer lyrisch over Ajacied: "Hij is een legende"

Ter Stegen kwam donderdag tegen Shelbourne nog niet in actie en is volgens trainer Michel Sanchez ook nog niet klaar voor de competitiestart tegen PEC Zwolle. "Ik ben helemaal fit", benadrukt de Duitser in gesprek met ESPN. "Ik ben honderd procent."

Wat Ter Stegen betreft staat hij zo snel mogelijk onder de lat bij Ajax. "Ik wil op het veld staan. Gisteren (tegen Shelbourne FC, red.) wilde ik ook op het veld staan. De trainer weet dat", vervolgt hij. "Ik doe mijn best om beschikbaar te zijn wanneer hij mij nodig heeft. Ik hoop dat ik vanaf zondag kan presteren."