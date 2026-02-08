Marcel Boekhoorn wijst Ajax de deur: "Geen schijn van kans"

Marcel Boekhoorn verwacht niet dat Dick Schreuder de komende jaren bij NEC zal vertrekken. Niet alleen de resultaten zijn goed, maar ook de band van Schreuder met de club is goed, waardoor een stap naar de top drie volgens de geldschieter uit zal blijven.

"Dick heeft voor drie jaar bij ons getekend, heeft het geweldig naar zijn zin, doet het uitstekend en blijft de komende drie jaar gewoon bij ons", begint Boekhoorn bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Een gigantisch salaris vanuit bijvoorbeeld Ajax zal hem dus ook niet over kunnen halen? "Dat maakt niet uit, geen schijn van kans."

Tafelgast Bram van Polen denkt dat Boekhoorn er te makkelijk over denkt. "Ik wens ze daar heel veel succes mee. Ze zijn dit traject begonnen met Schreuder en willen dat volhouden. Maar als ze de Champions League halen, dan geloof ik nooit dat Dick Schreuder te houden is voor NEC. Dan zullen ook echt andere clubs uit het buitenland komen", besluit hij.