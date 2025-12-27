Marcel Brands kijkt terug op Ajax-voorval: "Dit kon gewoon niet"

Marcel Brands kan nog steeds nauwelijks bevatten hoe PSV vorig seizoen de Nederlandse titel wist te veroveren. De algemeen directeur had de hoop op een succesvolle titelprolongatie eigenlijk al opgegeven, maar de Eindhovenaren wisten een achterstand van negen punten op Ajax alsnog weg te werken.

Brands dacht aanvankelijk dat het niet meer goed zou komen, vooral na de totale inzinking van enkele maanden eerder. "Ons gevoel daarbij? Wij spelen het beste voetbal, maar worden geen kampioen. We zaten te balen." De strijd om de tweede plek bood enige afleiding, maar vervolgens maakte Ajax fouten: een 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht en een 1-1 gelijkspel tegen Sparta.

"Ze maakten heel laat gelijk tegen Sparta, en dat leek hun kampioensgoal. Maar toen kregen wij een bijzondere gedachte. Als wij in Rotterdam zouden winnen, zou dat nieuws vlak voor de wedstrijd van Ajax tegen NEC in Amsterdam binnenkomen. In Amsterdam waren vast al wat mensen het kampioenschap aan het vieren, en ik weet uit ervaring hoe lastig het is om het dan af te maken. De druk die je dan als speler voelt, is zo groot. Het kan verlammend werken, want het moet namelijk echt nog even gebeuren."

Het liep precies zoals PSV had gehoopt. Tegen Feyenoord knokte het team zich terug van een 2-0 achterstand en won uiteindelijk met 2-3, terwijl Ajax hard onderuitging tegen NEC (0-3). "Op dat moment voelde ik dat het weleens gek zou kunnen lopen", vertelt Brands. In de allerlaatste seconde liet Ajax de titel vervolgens glippen tegen FC Groningen. "Wat een emoties op dat moment. Ik krijg er weer kippenvel van. Mensen in het Philips Stadion vlogen elkaar om de nek. Supporters die elkaar helemaal niet kenden. Dit was allemaal zo onverwacht. Ik heb echt heel veel meegemaakt in het voetbal en ook op slotdagen. Maar dit? Dit kon gewoon niet. En tóch gebeurde het. Als je dan de beelden terugziet? Kippenvel. Overal."