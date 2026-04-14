Marcel Brands kritisch op Ajax: "Dat is beneden topclubniveau"
PSV kroonde zich ruim een week geleden tot kampioen van Nederland. Algemeen directeur Marcel Brands zag dit seizoen weinig concurrentie van concurrenten als Feyenoord en Ajax.
"Je moet realistisch zijn. Ajax heeft ruim de helft van zijn wedstrijden in de competitie niet gewonnen, dat is beneden topclubniveau", reageert Brands in gesprek met Voetbal International.
Volgens Brands is het belangrijk dat er bij PSV rust is op bestuursniveau in tegenstelling tot de concurrenten. "Rust helpt altijd", geeft hij toe. "Bij alle drie de clubs is er de druk om kampioen te worden, Champions League-voetbal te halen."
"Als de prestaties slecht zijn of trainers onder druk komen of vervangen worden, geeft dat reuring", vervolgt Brands. "Hier is het sinds 2022 rustig geworden en tot nu toe gebleven, maar de kunst is ook om dat zo te houden. Iedereen hier moet zich ervan bewust zijn dat het niet vanzelf komt, dat je er telkens weer aan moet trekken, of het nu de voetbaltak is, de commercie, of de ticketing."
Daarnaast zijn de lijntjes in Eindhoven kort, waar gewerkt wordt in de driehoek Brands, trainer Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart. De financiële baas Jaap van Baar en commercieel directeur Frans Janssen kijken mee, terwijl daarboven een gebalanceerde raad van commissarissen zit en de Stichting PSV NV, die 99 procent van de aandelen bezit.
De governance is bij PSV eenvoudiger dan bij Feyenoord en Ajax, denkt Brands. "We hebben een goede mix. En het belangrijkste: we hebben geen ego's", besluit hij.
