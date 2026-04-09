Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"

Marcel Brands is natuurlijk enorm blij met de derde landstitel op een rij van PSV. De algemeen directeur van de Eindhovense club weet echter ook dat concurrenten als Ajax en Feyenoord de nodige averij heeft opgelopen gedurende het seizoen.

"Onze concurrentie heeft inderdaad veel punten laten liggen. Ik zeg vaak: je moet 25 of 26 wedstrijden winnen om kampioen te worden. Wij zijn nu kampioen geworden met 23 overwinningen. Dat gebeurt niet vaak", vertelt Brands bij ESPN. De bestuurder van PSV wil echter nog niet vooruitlopen op de volgende seizoenen. "Ik geloof daar niet in."

"Dat werd ooit ook over Ajax gezegd: het Bayern München van Nederland", vervolgt Brands. "Maar bij Bayern is het zo dat zij qua budget ver boven de rest uitsteken. Dat is bij ons niet het geval. Wij meten ons qua budget met Ajax en Feyenoord. Dus we zullen elk jaar opnieuw alle zeilen moeten bijzetten om te presteren zoals we nu doen."