Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"

Stefan
Marcel Brands bij de huldiging van PSV
Marcel Brands bij de huldiging van PSV

Marcel Brands is natuurlijk enorm blij met de derde landstitel op een rij van PSV. De algemeen directeur van de Eindhovense club weet echter ook dat concurrenten als Ajax en Feyenoord de nodige averij heeft opgelopen gedurende het seizoen.

"Onze concurrentie heeft inderdaad veel punten laten liggen. Ik zeg vaak: je moet 25 of 26 wedstrijden winnen om kampioen te worden. Wij zijn nu kampioen geworden met 23 overwinningen. Dat gebeurt niet vaak", vertelt Brands bij ESPN. De bestuurder van PSV wil echter nog niet vooruitlopen op de volgende seizoenen. "Ik geloof daar niet in."

"Dat werd ooit ook over Ajax gezegd: het Bayern München van Nederland", vervolgt Brands. "Maar bij Bayern is het zo dat zij qua budget ver boven de rest uitsteken. Dat is bij ons niet het geval. Wij meten ons qua budget met Ajax en Feyenoord. Dus we zullen elk jaar opnieuw alle zeilen moeten bijzetten om te presteren zoals we nu doen."

"Dat kost energie en vraagt om continu nadenken: hoe blijf je succesvol? We zullen weer een drukke zomer krijgen, dus er staat ons van alles te wachten", gaat hij verder. "Het is fijn dat er in ieder geval rust is bij ons en dat is denk ik ook de basis van succes. We zijn niet voor niets al langere tijd bezig om met Peter te verlengen, dat doe je ook niet zomaar."

"De club staat er stabiel voor, zowel sportief als financieel. Dat helpt. We willen richting die derde ster. Daarnaast zijn we bezig met de uitbreiding van het stadion. Je ziet vandaag hoeveel jonge mensen langs de route staan die geen plek in het stadion kunnen vinden. Dan weet je dat daar nog werk ligt", aldus Brands.

VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"

VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"

Luis Suarez

Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"

