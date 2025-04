Marcel Keizer opvolger Farioli? "Zijn naam zingt rond bij Ajax"

"Farioli kan ook blijven, maar de naam van Marcel Keizer zingt nog altijd rond bij Ajax", zegt Verweij bij De Telegraaf. "Ik weet dat Alex Kroes (technisch directeur, red.) heel erg gecharmeerd van hem is. Ik denk dat het echt wel een hele reële optie is om ooit weer de hoofdtrainer van Ajax te worden. Ik denk dat het wel heel gevoelig ligt bij de supporters, wan hij is in de ogen van de supporters gewoon mislukt."

Volgens Verweij zag technisch directeur Marc Overmars het ook nooit in Keizer zitten. "Keizer heeft nooit een echte kans gehad. Hij wilde een rechtsback, een linksback en een eigen assistent. Dat mocht allemaal niet van Overmars. Ten Hag kwam en die kreeg een rechtsback, een linksback en een eigen assistent, in de persoon van Alfred Schreuder. Ik denk niet dat het zo'n hele gekke keus zou zijn voor Ajax, alleen dan moet je wel de fans overtuigen", aldus Mike Verweij.