Marcel van Roosmalen cynisch: "Vind het leuk als Ajax verliest"

Marcel van Roosmalen geeft toe plezier te beleven aan nederlagen van Ajax. Dat zei de journalist zondagavond in Studio Voetbal , waar hij benadrukte dat hij de Amsterdammers niet haat, maar dat het hem wel intrigeert wanneer het bij de club alleen maar slechter lijkt te gaan.

Ajax zette deze week John Heitinga op straat. Onder interim-trainer Fred Grim verloor het team vervolgens met 2-1 van FC Utrecht. Van Roosmalen, die bij die wedstrijd aanwezig was, zei in Studio Voetbal te hebben genoten van de uitslag. “Ik vond het een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Ik vind het ook leuk als Ajax op dit moment verliest, moet ik eerlijk zeggen.”

Hij gaf ook een verklaring voor die houding. “Waarom? Ik ben opgegroeid met een winnend Ajax. Het is ook weleens leuk om Ajax heel veel wedstrijden achter elkaar te zien verliezen. Je hoopt altijd dat het nóg vreselijker wordt. Tenminste, dat heb ik. De vooruitzichten zijn wat dat betreft goed.”

Rafael van der Vaart reageerde verbaasd op Van Roosmalens woorden en noemde ze opmerkelijk. “Dat is toch wel apart: het is leedvermaak. Kun je nagaan wat de frustratie is… Mensen haten Ajax, dat is toch gek?”. Van Roosmalen nuanceerde zijn uitspraak ten slotte nog eens: “Ik haat Ajax niet, hoor. Ik vind het alleen wel leuk als het dan nóg erger wordt.”