Marciano Vink adviseert Ajax: "Hij is echt de vondst van het seizoen"

Marciano Vink zou het niet raar vinden als Ajax komende transferzomer aanklopt in Nijmegen. De nodige spelers van NEC hebben dit seizoen indruk gemaakt op de voormalig voetballer, maar hij stipt er één specifieke voetballer uit.

De favoriet van Vink? Darko Nejasmic. "Mijn favoriet is echt Nejasmic", begint Vink bij Voetbalpraat van ESPN. "Het zou mij echt verbazen als hij volgend jaar nog op die positie speelt bij NEC. Niet dat ik iets gehoord heb, maar wat hij gebracht heeft aan dit NEC vind ik echt heel knap."

"Hij moet echt mega ruimtes bespelen, maar positioneel staat hij altijd goed. Hij heeft een middenveld om zich heen met alleen maar stylisten. Ik vind het echt ontzettend knap wat hij doet", gaat hij verder. Ook zijn kwaliteiten aan de bal verdienen de lof van de analist. "Als je ook kijkt naar de functionele techniek die hij heeft... echt een mooie speler."

"Als hij naar een team in de top drie van Nederland kan, zouden wij dat heel normaal vinden. In de Bundesliga kan hij ook best spelen in de subtop. Als jij zo'n functionele, mooie techniek hebt, kan je overal spelen. Hij is echt de vondst van dit seizoen", aldus Vink.