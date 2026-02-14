Marciano Vink analyseert: "Daar heeft Ajax geen antwoord op"

Ajax verkeert nog altijd in zwaar weer. De Amsterdammers zijn volop in strijd om de tweede plaats in de Eredivisie, maar wisten slechts één van de laatste vier competitiewedstrijden te winnen.

"Sinds Grim trainer is, wordt er de eerste helft vaak best goed gevoetbald. Alleen laat Ajax het na rust op de een of andere manier glippen", vertelt Marciano Vink aan De Telegraaf. "Dat gaat om een gebrek aan bereidheid. De spelers doen niet meer wat ze daarvoor wel deden: achter hun man aan lopen, ruimtes klein houden en terug sprinten. Door de voorsprong wordt het vaak gemakzuchtig."

"De tegenstander gaat iets opportunistischer spelen en Ajax heeft daar geen antwoord op", vervolgt hij. Fred Grim volgde John Heitinga eerder dit seizoen op als hoofdtrainer in Amsterdam, maar de club lijkt daar niet bijster veel mee te zijn opgeschoten. Sterker nog: Grim pakt gemiddeld per duel minder punten dan zijn voorganger. "Dat is toch wel gek, hè. Omdat het toch iets stabieler oogt", aldus Vink.