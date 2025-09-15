KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Marciano Vink bekritiseert Ajacied: "Een ongeleid projectiel"

Niek
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Ajax won zaterdag in eigen huis met 3-1 van PEC Zwolle, maar Marciano Vink beseft dat er nog veel verbeterpunten zijn bij de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer wees onder andere naar het spel van Anton Gaaei. 

"Gaaei blijft een beetje een ongeleid projectiel", sprak hij bij ESPN. "Ik verdedig hem altijd richting Kenneth Perez, die nog minder met hem heeft. Ik zie er wel wat in, maar vandaag dacht ik: geef die bal aan Weghorst in plaats van blind op doel te schieten!” 

"Dat zijn van die keuzes waarvan ik denk: maak het jezelf wat makkelijker. Je hoeft niet iedere keer het beslissende schot of de beslissende actie te hebben", vervolgt Vink kritisch. “Ik denk dat hij nog steeds dat werelddoelpunt van vorig seizoen (thuis tegen FC Utrecht, red.) wil herhalen, maar zo constant is zijn trap niet. Zijn gretigheid en drive vind ik geweldig, maar hij moet meer rustmomenten nemen", adviseert Vink. 

