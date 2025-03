Marciano Vink bekritiseert Ajax-speler: "Heeft hem nooit gezien"

Brian Brobbey liet in de tweede helft een grote kans liggen om Ajax op een 0-2 voorsprong tegen Almere City te zetten. Brobbey produceerde oog in oog met doelman Nordin Bakker een rollertje waar ook de meegelopen Steven Berghuis niet bij kon.

Marciano Vink is ervan overtuigd dat Brobbey voor eigen succes ging, Cousiño Arias denkt dat hij een assist wilde geven. "Ik denk oprecht dat hij voor eigen succes de bal met zijn linkervoet in de verre hoek wilde schieten", zegt Vink bij ESPN. Cousiño Arias: "Jij denkt niet dat het een voorzet was?"

Vink reageert: "Nee. Het is mijn mening, maar ik denk oprecht dat hij de bal in de verre hoek wilde schieten", waarna hij aangeeft dat Brobbey Berghuis niet gezien heeft. "Als hij daar, op die snelheid, Berghuis achter een andere speler van Almere City heeft gezien, dan is dat superknap."

Cousiño Arias suggereert vervolgens dat Brobbey mogelijk heeft gegokt op het meelopen van Berghuis. "Nee, dat gok je niet. Je bent spits, dus je gaat voor de verre hoek." Cousiño Arias: "Ik kan me toch niet voorstellen dat dit een schot is?" Vink reageert: "Nou, wanneer heeft hij dan naar links gekeken?"

"Ja, maar dit is toch geen schot!", blijft Cousiño Arias herhalen. Vink: "Dit is denk ik wel een schot in de verre hoek met links. Kijk maar goed. Wanneer kijkt Brobbey naar links? Hij heeft Berghuis nooit gezien. Ik denk dat dit gewoon bedoeld was als een schot in de verre hoek, maar dat hij de bal niet goed raakt. Ik zie niet één keer…"

"Maar goed, er wordt ook geroepen, toch?", reageert Cousiño Arias weer. Vink laat het erbij zitten. "Nou, ik… Nou ja, laten we het erop houden dat het voor jou een voorzet is. Ik denk echt dat het een schot in de verre hoek was. We gaan er niet uitkomen." Cousiño Arias: "Nee, we gaan er niet uitkomen. Maar dat is ook niet erg. Agree to disagree."